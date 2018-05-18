Меркель о ситуации на Донбассе: Есть серьезные нарушения режима прекращения огня

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила на переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Донбассе.

По словам Меркель, Минские соглашения остаются единственной основой для процесса урегулирования ситуации на Донбассе и напомнила, что ночью "были серьезные нарушения режима прекращения огня".

"Поэтому мысль о миссии ООН, нам нужно продолжать думать о ней, мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь дальше работать, и это был бы хороший успех в плане стабилизации положения, для того чтобы проводились какие-то политические шаги", - цитирует канцлера Интерфакс-Украина.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия и Германия вместе продолжат работу в рамках "нормандского формата", а МИД двух стран поручено проработать вопрос отправки миссии ООН в Украину.

"Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата", содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске", - сказал Путин.

Ночью, 18 мая, гибридные войска РФ открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое Попаснянского района. Всего было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

В результате обстрела погибла супружеская пара и их 13-летний сын. Кроме того, старший ребенок получил ранения в ногу.