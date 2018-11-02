02 ноября 2018, пятница

Меркель о миграционном пакте ООН: Германия останется верна договору

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою поддержку Договору о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, который ранее был согласован Генеральной Ассамблеей ООН.

Об этом немецкий лидер заявила после встречи с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким, сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, пактом отмечается суверенитет государств в вопросах миграции, а также он является основой для легальной миграции по профессиональным или по гуманитарным причинам.

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Канцлер добавила, что документ не является юридически обязательным, однако он делает вклад в дело уменьшения нелегальной миграции.

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