Меркель: Вопрос участия в переговорах о завершении войны в Украине «не стоит»

28 декабря, 03:12
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Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее вероятном участии в переговорах о завершении войны в Украине «не стоит». По ее мнению, однажды война «закончится за столом переговоров».

Об этом пишет итальянский журнал Sette.

Политик также указала, что точно не знает, как может завершиться война.

«Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров», — сказала бывший канцлер.

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По словам Меркель, есть разница «между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором».

Политик также отметила, что, находясь на посту канцлера Германии, она принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной.

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«Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней», — продолжила она.

То, что это не удалось, «не означает, что попытка была ошибочной», добавила Меркель.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Переговоры Германия Ангела Меркель Переговоры с Россией Война в Украине Украина-Германия Война России против Украины

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