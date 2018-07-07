07 июля 2018, суббота

Меркель назвала войну на Донбассе и аннексию Крыма основаниями для увеличения расходов на оборону в Германии

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркельназвала аннексию Россией Крыма и войну на Востоке Украины, объясняя необходимость увеличения Германией расходов на оборону.

Об этом сообщает DW.

"Вызовы, стоящие перед НАТО, радикально изменились в последние годы", - заявила Меркель.

По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.

При этом она отметила, что, хотя НАТО показали "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией.

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией. Поэтому мы будем продолжать вести перговоры в Совете Россия-НАТО", - пояснила она.

Как известно, на саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.

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