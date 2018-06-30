30 июня 2018, суббота

Меркель настаивает на сотрудничестве с Великобританией в сфере обороны и после Brexit

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена в необходимости сотрудничества с Великобританией после выхода страны из состава Европейского Союза. Об этом сообщает DW.

"Мы продолжим очень тесное сотрудничество по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", – заявила канцлер.

По мнению Меркель, Германии необходим "партнер по защите внешних границ" ЕС и во множестве миссий на территории Африки.

Как считает канцлер, позиции ФРГ и Великобритании близки по многим вопросам. К ним относятся приверженность ядерному соглашению с Ираном и политика в отношении РФ.

Напомним, 5 июля Меркель проведет встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, основной темой которой станет состояние переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Европейский союз призвал Великобританию предоставить план выхода из состава ЕС с "реальными и реалистичными предложениями". 

Великобритания планирует выйти из состава ЕС до конца марта 2019 года.

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