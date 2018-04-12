Меркель исключила участие Германии в операции против режима Асада в Сирии

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По словам Меркель, Германия будет

По словам Меркель, Германия будет "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия"

Глава немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что бундесвер не будет учавствовать в военной операции против режима Башара Асада в Сирии.

Об этом она сказала в Берлине во время визита премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена в четверг, 12 апреля, передает Sueddeutsche Zeitung.

В то же время Меркель отметила, что есть масса доказательств того, что Асад применяет в Сирии отравляющие вещества, и Германия будет делать все чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия".

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих ракетных ударах по режиму Асада из-за химической атаки в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

При этом конкретных сроков глава Белого дома не сообщил.

 

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