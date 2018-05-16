Меркель: Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение США в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, подчеркнув, что Тегеран выполняет основные ее положения.

Как сообщает DW, об этом Меркель заявила  в среду, 16 мая, выступая в бундестаге.

По словам канцлера, данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствуют о том, что власти в Тегеране выполняют свои обязательства по договору.

Так, Меркель в общем и целом согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что сделка с Ираном "далеко не идеальна".  Однако вести переговоры с Ираном об актуальных проблемах легче, если сделка останется действительной, подчеркнула она.

Меркель добавила, что отношения с США исключительно важны для Германии, несмотря на все существующие на данный момент разногласия.  

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8 мая президент США Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Также Вашингтон недоволен поддержкой Тегераном таких организаций, как Хезболла.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.  Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США. 

Новые санкции США станут существенным ударом для немецких компаний, которые активно зашли на рынок Ирана после 2015 года.

 

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