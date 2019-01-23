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Меркель и Порошенко договорились о давлении на Россию для освобождения украинских моряков

23 января, 20:32
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пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжить давление на Россию для безусловного освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом заявили в пресс-службе украинского президента по итогам встречи во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, он также обсудил с Меркель вопрос развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, обеспечение свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей

Порошенко и Меркель также обменялись мнениями относительно предотвращения российскому вмешательству в президентские выборы в Украине.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продолжил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

Теги:   Петр Порошенко Ангела Меркель Украинские моряки Моряки

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