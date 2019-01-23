Меркель и Порошенко договорились о давлении на Россию для освобождения украинских моряков 23 января, 20:32 215 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Петр Порошенко и Ангела Меркель пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжить давление на Россию для безусловного освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом заявили в пресс-службе украинского президента по итогам встречи во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, он также обсудил с Меркель вопрос развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, обеспечение свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей

Порошенко и Меркель также обменялись мнениями относительно предотвращения российскому вмешательству в президентские выборы в Украине.

З Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Давосі також обговорили ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків pic.twitter.com/hX8VMZpgHa 23 января 2019 г.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продолжил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.