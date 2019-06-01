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Меркель и Помпео обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии РФ

Вчера, 21:38
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Меркель и Помпео обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии РФ - фото

Morgan Ortagus / Twitter

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Отмечается, что встреча состоялась 31 мая.

«Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России», — говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель и Помпео обсудили ситуацию в Иране и Афганистане.

Теги:   Украина Ангела Меркель Дональд Трамп

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