Меркель и Помпео обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии РФ Вчера, 21:38 Цей матеріал також доступний українською Morgan Ortagus / Twitter Morgan Ortagus / Twitter

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Отмечается, что встреча состоялась 31 мая.

«Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России», — говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель и Помпео обсудили ситуацию в Иране и Афганистане.