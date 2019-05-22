Меркель и Макрон обсудили с Путиным ситуацию в Украине Сегодня, 03:03 978 Цей матеріал також доступний українською Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Путин «выразил недоумение» по поводу отказа обсуждать в Совбезе ООН языковой закон Украины Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Во вторник, 21 мая, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW.

Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины. Меркель и Макрон снова раскритиковали недавние указы Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинцам, отметил Зайберт. Другие темы, которые обсудили лидеры трех государств, — ситуация в Сирии и вокруг Ирана.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг «внутриукраинского кризиса» и с учетом смены украинской власти.

«Выражено общее мнение о безальтернативности минского Комплекса мер 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении.

В Кремле утверждают, что Путин в разговоре с лидерами Франции и Германии настаивал на «приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском».

Как сообщает пресс-служба российского президента, Путин «выразил недоумение» по поводу отказа обсуждать в Совете Безопасности ООН языковой закон Украины.