Меркель: Германия стремится к хорошему соседству между Африкой и Европой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия стремится к хорошему и выгодному соседству между Африкой и Европой.
Об этом немецкий лидер сказала на конференции Compact with Africa в Берлине, участие в которой принимают лидеры ФРГ и 11 африканских стран, передает Укринформ.
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"Сегодня мы совместно хотим послать четкий сигнал, что мы стремимся к хорошему и выгодному соседству между Африкой и Европой. Мы - соседи, мы - партнеры и мы, как европейцы, обнаруживаем большой интерес к африканским государствам, имеющим хорошие экономические перспективы. Это требует государственных инвестиций, прежде всего - частных инвестиций", - сказала Меркель.
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