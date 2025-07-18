«Мы видим серьезную угрозу и это — Россия». Мерц — в интервью ВВС 18 июля, 23:27 Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии в мае 2025 года (Фото: Jeff Overs/BBC)

В сфере безопасности Европа уже перестала «ездить зайцем» за счет США и начинает серьезно вкладываться в свою оборону, а Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью программе Today на ВВС. Об этом сообщает отдел новостей BBC Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

«Ми бачимо серйозну загрозу — і це Росія. Ця загроза спрямована не тільки проти України. Це загроза нашому світу, нашій свободі та політичному порядку Європи», — заявив Мерц, який приїхав у Велику Британію для підписання історичної угоди про співпрацю двох країн у різних сферах.

Цей документ назвали Кенсингтонським договором. Він передбачає, зокрема, і зміцнення оборонних зв’язків між Німеччиною і Великою Британією.

Мерц активно підтримував Україну під час виборчої кампанії і через чотири дні після вступу на посаду приїхав у Київ на поїзді разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ще до офіційного вступу на посаду Мерц досяг змін у конституції Німеччини, щоб різко збільшити витрати на оборону, заявивши, що тепер головний принцип оборони країни — «зробити все, що треба».

Найпопулярніше

«Ми недостатньо сильні, наша армія недостатньо сильна — тому ми і витрачаємо так багато грошей», — сказав

Він згодний із думкою американського керівництва, що Європа надто мало робить для власної оборони та безпеки. Але Мерц вважає, що тепер ситуація змінилася.

«Ми знаємо, що повинні (у цій сфері - Ред.) більше діяти самостійно, а раніше ми „їздили зайцем“, — пояснив він. — Вони (США — Ред.) просять нас робити більше — і ми дійсно робимо більше».

За його словами, Європа зробила висновки із заяв віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській конференції із безпеки.

Тоді він обвинуватив європейських союзників у тому, що вони надто мало витрачають на оборону. «Вельми відверту заяву» Венса добре почули і зрозуміли буквально, вважає Мерц.

За словами канцлера, він із Трампом зустрічався уже тричі, у них склалися хороші робочі відносини: «Я думаю, президент Трамп розуміє нас, ми стараємося покласти кінець цій війні. Ми зідзвонюємося раз в тиждень, координуємо наші зусилля. Одна з тем — війна в Україні, друга — торгівля і мита».

Мерц вважає нові американські митні тарифи недопустимими та згубними для економіки Німеччини.

Мерц дає інтерв'ю журналісту ВВС Ніку Робінсону / Фото: Jeff Overs/BBC

У ніч своєї перемоги на виборах Мерц заявив, що адміністрація Трампа «значною мірою байдужа до долі Європи». Тоді цю заяву розцінили як недипломатичну для майбутнього канцлера.

На питання, чи змінив він відтоді свою думку, Мерц відповів, що ні: Трамп «не настільки відданий співпраці з Європою, як попередні президенти та адміністрації США».

На його думку, США в своїй політиці віддаляються від Європи і розвертаються в бік Азії, і саме тому країнам Європи важливо прагнути до більшої незалежності від американської оборони.

Німеччина, Велика Британія і Франція разом працюють над так званим «трикутним» альянсом європейських держав. За словами Мерца, цей альянс зосередиться не тільки на питанні безпеки і зовнішньої політики, а й зростанні економіки.

У 2019 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Еммануель Макрон підписали в Ахені договір про розширення співробітництва на базі вже чинного Єлисейського договору. У новому договорі особливу увагу приділили співпраці в сфері безпеки.

Тиждень тому Макрон підписав розширену оборонну угоду між Францією і Великою Британією. Підписаний вчора договір про дружбу між Великою Британією і Німеччиною замикає цей трикутник двосторонніх європейських союзів.

За словами Мерца, цей договір відновлює зобов’язання союзників захищати одне одного — це не тільки частина статуту НАТО, але і частина попереднього союзу, коли Велика Британія була в складі ЄС.