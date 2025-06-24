Мерц: Россия не готова к миру, пора ударить по «теневому флоту» Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за усиление санкций против России , поскольку Кремль не желает прекращать войну против Украины. Об этом он заявил в Бундестаге перед поездкой в Гаагу на саммит НАТО, сообщает The Guardian .

По словам Мерца, настоящий и длительный мир возможен лишь при условии готовности к нему всех сторон. Однако сигналы из Москвы, по его убеждению, свидетельствуют об обратном.

«Россия не демонстрирует никакого стремления к миру, скорее наоборот», — подчеркнул канцлер.

Он добавил, что, используя фокус мирового внимания на Ближнем Востоке, российский диктатор Владимир Путин продолжает агрессию против Украины, не намереваясь искать политического урегулирования.

Мерц также призвал партнеров по Евросоюзу поддержать 18-й пакет санкций, который, в частности, направлен против «теневого флота», которым Россия обходит ограничения и финансирует свою военную машину. Канцлер напомнил, что неоднократно призывал и США присоединиться к этим мерам.

«Я по-прежнему уверен, что американское правительство пойдет по этому пути», — сказал он.

Комментируя ожидания от саммита НАТО, Мерц подчеркнул, что рост оборонных расходов не является уступкой Вашингтону. По его словам, речь идет об ответе на реальные угрозы, прежде всего — со стороны России.

Он также напомнил о планах сделать Бундесвер самой мощной регулярной армией Европы, способной как защищать ФРГ, так и помогать союзникам.

«Мы в Германии слишком долго игнорировали предупреждения наших балтийских соседей о России. Мы признали эту ошибку. От этого осознания нет пути назад. Мы не можем ожидать, что мир вокруг нас вернется к более спокойным временам в ближайшее время», — заявил Мерц, добавив, что следует готовиться к новой геополитической реальности.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.