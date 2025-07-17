«Исторический день». Великобритания и Германия подписали договор о дружбе, который включает сотрудничество в сфере обороны

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Кир Стармер во время встречи в Лондоне, 17 июля 2025 года (Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS)

Великобритания и Германия в четверг, 17 июля, подписали широкомасштабный договор о дружбе, углубляя связи в различных сферах — от обороны до транспорта. Об этом сообщает агентство Reutrers .

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля совершил первый визит в Великобританию, где встретился с премьером страны Киром Стармером.

Однодневный визит Мерца состоялся после трехдневного государственного визита в Великобританию президента Франции Эммануэля Макрона. Как считает Reuters, это свидетельствует об усилении сотрудничества между тремя ведущими европейскими государствами в «время угроз для континента и неопределенности в отношении их союзника США».

«Это исторический день для немецко-британских отношений», — сказал Мерц на церемонии подписания соглашения.

По словам Мерца, страны хотят усилить сотрудничество в области обороны, внешней политики, а также в экономической и внутренней политике.

«Договор является признаком того, что Великобритания стала еще более важным партнером в сфере безопасности из-за трансатлантической неопределенности», — заявил Николай фон Ондарза из берлинского аналитического центра SWP.

Как заявил один из немецких чиновников, договор содержит пункт о взаимопомощи, который, «в свете российской агрессии против Украины, является очень важным».

Reuters отмечает, что договор основывается на оборонном соглашении, заключенном в 2024 году, которое предусматривало совместную разработку ударных вооружений большой дальности, и появился после того, как на прошлой неделе Франция и Великобритания договорились об усилении сотрудничества над своими ядерными арсеналами.