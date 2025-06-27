Мерц сказал, что надолго воздержался бы от звонков Путину и объяснил почему

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что воздержался бы от звонков российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung , опубликованном в пятницу, 27 июня.

В частности, Мерц напомнил, что после последнего звонка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Путину Россия нанесла удары по Киеву, были повреждены больницы. Он добавил, что когда его предшественник, Олаф Шольц, звонил диктатору — Россия атаковала детскую больницу в Киеве.

«Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго», — заявил Мерц.

Канцлер Германии также рассказал, что у президента США Дональда Трампа растет скептицизм в отношении войны РФ против Украины и он становится более критичным.

Ранее 10 мая Мерц анонсировал ужесточение санкций против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие. Также он не исключил разговора с Путиным.

В ноябре 2024 года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным.

Шольц в разговоре осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина вывести свои войска. Канцлер также призвал Россию «быть готовой к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира».

DW со ссылкой на агентство dpa утверждала, что разговор длился около часа.

Также с Путиным говорил недавно и Дональд Трамп. Последний их разговор состоялся 14 июня, в день рождения американского президента.