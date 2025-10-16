«Путин просчитался». Мерц заявил, что Германия готовит план действий против гибридной войны России

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что федеральное правительство страны готовит масштабный план действий по противодействию гибридной войне , которую ведет Россия. Об этом 16 октября пишет Spiegel .

По словам Мерца, этот документ вскоре будет рассматривать Национальный совет безопасности на своем первом заседании.

Канцлер обвинил Россию в попытках дестабилизировать Германию и Европу с помощью диверсий, шпионажа, кибератак и целенаправленной дезинформации — «в том числе через ваших представителей», обратившись к депутатам от Альтернативы для Германии (AfD).

Политик подчеркнул, что Германия даст отпор этому «наступлению неопределенности», которое начал российский диктатор Владимир Путин.

«Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого», — заявил Мерц.

Он также подтвердил, что Берлин продолжит поддержку «мужественного сопротивления Украины» и призвал усилить давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

16 октября Мерц заявил, что предложил на саммите ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления Украине беспроцентного кредита на 140 млрд евро. По его словам, это поможет укрепить оборону Украины и покажет России, что поддержка Европы не ослабнет.

Гибридные атаки дронов на Германию: главное

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.

2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

Согласно данным Deutsche Flugsicherung, в период с января по конец сентября 2025 года в Германии было зафиксировано 172 нарушения воздушного пространства дронами. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го — 129 случаев, и 121 случай в 2023 году.