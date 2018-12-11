Мэр Вильнюса призвал спецслужбы проверить Дом Москвы из-за опасений в кремлевской пропаганде
Сегодня, 22:46
33
Мэр литовского Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к Департаменту государственной безопасности Литвы касательно проверки деятельности Дома Москвы.
Об этом сообщает Verslo žinios.
"Я попросил высказать свое мнение (по поводу Дома Москвы - ред.) Департамент государственной безопасности ... Также планирую обсудить этот вопрос с представителями Министерства иностранных дел, Министерства национальной обороны, президентского аппарата", - сказано в сообщении.
По словам чиновника, нужно “совместно искать способы, как остановить этот вредный для Литвы проект, который, вероятно, может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды”.