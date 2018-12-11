Мэр Вильнюса призвал спецслужбы проверить Дом Москвы из-за опасений в кремлевской пропаганде Сегодня, 22:46 33 Цей матеріал також доступний українською Мэр Вильнюса попросил проверить Дом Москвы Фото: pixabay.com

Мэр литовского Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к Департаменту государственной безопасности Литвы касательно проверки деятельности Дома Москвы.

Об этом сообщает Verslo žinios.

"Я попросил высказать свое мнение (по поводу Дома Москвы - ред.) Департамент государственной безопасности ... Также планирую обсудить этот вопрос с представителями Министерства иностранных дел, Министерства национальной обороны, президентского аппарата", - сказано в сообщении.

По словам чиновника, нужно “совместно искать способы, как остановить этот вредный для Литвы проект, который, вероятно, может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды”.