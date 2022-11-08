Напомнил позицию страны. Глава МИД Латвии отправил письмо мэру города, который назвал оккупированный Крым «российским»

8 ноября, 17:26
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Андрейс Элксниньш, мэр Даугавпилса (Фото:Andrejs Elksniņš - Андрей Элксниньш via Facebook)

Андрейс Элксниньш, мэр Даугавпилса (Фото:Andrejs Elksniņš - Андрей Элксниньш via Facebook)

В Министерстве иностранных дел Латвии отреагировали на заявление мэра второго по величине города страны Даугавпилс Андрейса Элксниньша, который назвал оккупированный Крым «частью России».

Как сообщается на сайте латвийского МИД во вторник, 8 ноября, глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в письме Элксниньшу напомнил об официальной позиции Латвии, заявил, что все латвийские официальные лица должны уважать позицию государства, и призвал мэра «строго соблюдать» эту позицию и выражать ее «четко и недвусмысленно».

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В заявлении МИД также подчеркивается, что Латвия категорически осуждает неоправданную, незаконную и неспровоцированную военную агрессию РФ против Украины и не признает фейковые референдумы, «проведенные» Россией в 2014 и 2022 годах.

«Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь являются международно признанными территориями Украины… Украина имеет право восстановить свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ с помощью военной силы. Эдгарс Ринкевичс особо подчеркивает, что латвийское правительство, муниципалитеты, неправительственный сектор, бизнесмены и общество оказывают всемерную поддержку Украине для победы в этой несправедливо начатой ​​Россией войне», — добавили в МИД Латвии.

Ранее мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил, что оккупированный Крым «является частью» России. Он также утверждал, что за массовые убийства мирных жителей в Буче российскими военными ответственна якобы не только Россия, но также Украина и США.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Латвия Дипломатический скандал МИД Латвии Оккупация Крыма Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

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