Президент Германии впервые выступил у мемориала в Варшавском гетто: попросил прощения за деяния нацистов и раскритиковал Путина 19 апреля, 16:47 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Впервые президент Германии выступил у мемориала в Варшавском гетто. Франк-Вальтер Штайнмайер на памятном мероприятии в 80-ю годовщину восстания попросил прощения за преступления нацистов.

Об этом сообщает DW.

«Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов», — сказал он. И подчеркнул: «Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами».

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Президент ФРГ добавил, что в Европе никогда больше не должна была начинаться война.

«Никогда больше — это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими нашими союзниками. Мы поддерживаем Украину в гуманитарном, политическом и военном отношении», — заверил он.

Як сообщает АFP, президент Германии также подверг критике российского диктатора Владимира Путина за полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое он назвал «незаконным нападением на мирную, демократическую соседнюю страну».



Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Восстание в Варшавском гетто вспыхнуло 19 апреля 1943 года. Нацисты смогли подавить его только спустя месяц. Тысячи евреев погибли, еще десятки тысяч отправили в лагеря смерти.

Еще до начала восстания нацисты отправили на смерть в лагеря около 300 тысяч жителей варшавского гетто. Многие погибли от голода и болезней.

В 1939 году Польша была захвачена нацистской Германией, разделена с СССР и перестала существовать как государство, а после нападения Гитлера на Советский Союз находилась под германской оккупацией до 1945 года. По оценкам, 6 миллионов поляков, около половины из которых были евреями, были убиты.