«Путин = Сталин». Мемориал советской армии в Берлине расписали антивоенными надписями 8 апреля, 00:58 Цей матеріал також доступний українською Мемориал советской армии в Берлине (Фото:Wolfgang Kumm/dpa)

Советский мемориал в Берлине расписали лозунгами против российской войны в Украине.

Мемориал советской армии в берлинском Трептов-парке неизвестные расписали надписями против военных действий РФ в Украине. Об этом пишет немецкое издание t-online.

Советский мемориал замазали красной краской и нанесли надписи «Зачем?», «Украинская кровь на русских руках» и «Путин = Сталин».

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Немецкое издание также пишет, что на мемориале есть надписи «Смерть всем россиянам» и изображение символа российской агрессии «Z» и свастики.

Надписи обнаружили сотрудники центральной охраны берлинской полиции. В настоящее время мемориал находится под охраной полиции.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить демонстрацию буквы Z как символа российской войны против Украины.

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