Италия поддерживает интеграцию Украины с ЕС и НАТО — Мелони 13 мая, 18:56 Зеленский и Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

«Мы признаем справедливые пожелания Украины вступить в ЕС, мы поддерживаем это», — сказала Мелони на совместном брифинге с Зеленским.

Мелони подчеркнула, что в Украине сейчас ведется борьба за защиту европейских ценностей.

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«Вот почему мы решили занять активную позицию в поддержке статуса кандидата Украины на вступление в ЕС. Будем продолжать оказывать нашу полную поддержку, для того, чтобы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС», — пообещала Мелони.

Она отметила, что Украина должна воплощать реформы на пути к ЕС. По словам Мелони, Италия готова оказывать помощь.

Ранее сообщалось, что Зеленский в рамках своего официального визита в Рим провел переговоры с Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.