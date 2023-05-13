Италия поддерживает интеграцию Украины с ЕС и НАТО — Мелони
Зеленский и Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.
«Мы признаем справедливые пожелания Украины вступить в ЕС, мы поддерживаем это», — сказала Мелони на совместном брифинге с Зеленским.
Мелони подчеркнула, что в Украине сейчас ведется борьба за защиту европейских ценностей.
«Вот почему мы решили занять активную позицию в поддержке статуса кандидата Украины на вступление в ЕС. Будем продолжать оказывать нашу полную поддержку, для того, чтобы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС», — пообещала Мелони.
Она отметила, что Украина должна воплощать реформы на пути к ЕС. По словам Мелони, Италия готова оказывать помощь.
Ранее сообщалось, что Зеленский в рамках своего официального визита в Рим провел переговоры с Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.