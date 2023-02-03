Премьер Италии анонсировала визит в Украину до годовщины вторжения РФ 3 февраля, 21:51 Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Украину до 24 февраля — годовщины начала полномасштабной войны.

Во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцом он подтвердила, что приедет в Киев с рабочим визитом.

«Я буду в Киеве до 24 февраля (первой годовщины начала войны — ред.)», — заявила Мелони.

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При этом она не раскрыла точной даты своего визита.

17 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai заявил, что в ближайшее время в украинскую столицу прибудет глава правительства Италии Джорджи Мелони, которая с первых дней своего премьерства оказывала твердую поддержку Украине.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля 2021 года в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.

25 марта в аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией вакцины CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech. В партии — 215 тысяч доз вакцины, всего Украина заказала 1,9 млн доз CoronaVac. Вакцинация препаратом началась 13 апреля.

16 апреля в Украину прибыла первая партия (117 тысяч доз) вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. 23 апреля в рамках COVAX в Украину доставили 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. 30 апреля Украина получила еще 500 тысяч доз CoronaVac.

Согласно правительственному плану вакцинации правительства, Украина получила и договорилась о поставках более 21,913 млн доз вакцин: 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американского препарата Novavax, более 1,91 млн доз вакцины производства китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

По словам экс-министра здравоохранения Максима Степанова, до конца года Украина сможет получить еще 20 млн доз вакцины компании Pfizer.