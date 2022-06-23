В Германии многие хотят как можно быстрее «помирить» украинцев и россиян — посол

23 июня, 17:12
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Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН/Facebook)

Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН/Facebook)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что, к сожалению, в Германии многие хотят как можно быстрее «помирить» украинцев и россиян.

«К сожалению, до сих пор многие в Германии стремятся поскорее помирить украинцев и россиян, что является абсолютным кошмаром для наших соотечественников после пережитых травм», — сказал он в интервью Укринформу.

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При этом дипломат добавил, что он никогда не утверждал, что к нашим беженцам в Германии "плохо относятся".

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По словам Мельника, в медийном пространстве Германии ведется очень активная информационная война, чтобы запугать немецкую общественность разными страшилками.

"Мол, дальнейшая поддержка Украины приведет к тому, что Берлин станет стороной вооруженного конфликта, к новой эскалации с Москвой, а то и к ядерной войне. Эти риски не стоит недооценивать, ведь возможное изменение настроений может повлиять на курс федерального правительства», - сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Андрей Мельник Война России против Украины

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