Раскритиковал выступление в Давосе. Шольцу не хватает смелости, в военном плане Берлин подводит Украину — посол 27 мая, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал выступление немецкого канцлера Олафа Шольца экономическом форуме в Давосе и заявил, что «в военном плане Берлин просто подводит Украину».

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Об этом сообщает BILD.

«В Киеве надеялись услышать в этом выступлении, какие шаги предпримет коалиция, чтобы оказать нам массовую поддержку — чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, этого не произошло, особенно в отношении немедленной доставки тяжелого вооружения из Германии», — сказал он.

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По словам Мельника, очевидно, что Шольцу «не хватает лидерства и смелости».

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