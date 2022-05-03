Приглашение для Шольца посетить Украину остается в силе — посол 3 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлера Олафа Шольца продолжают ждать с визитом в Украине.

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Об этом сообщает Укринформ.

"Президент Владимир Зеленский пригласил федерального канцлера Олафа Шольца посетить Украину в удобное для него время. Это приглашение остается в силе», – сказал посол.

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По словам Мельника, Украина надеется, что Шольц при принятии решения о поездке в Киев будет руководствоваться, прежде всего, искренним желанием по-настоящему поддержать Украину во время российской агрессии, а не эмоциями или внутрипартийными соображениями.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о самой жестокой войне против Украинского государства со времен гитлеровской оккупации.

«Именно Германия несет особую историческую ответственность перед украинским народом за преступления нацизма, жертвами которых стали от 8 до 10 миллионов человек», — сказал он.

Мельник напомнил «некоторым немецким политикам», что Украина — это суверенное государство, которое само решает, кого из глав государств или правительств приглашать в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент Германии предложил поехать в прошлом месяце, но, по его словам, якобы «Киев не ждал его».



Ранее таблоид Bild рассказал со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел принимать своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его связей с кремлевским режимом.

Последний также заявил, что был готов приехать, но «в Киеве этого не хотели».

Мельник считает, что Шольц не хочет ехать в Украину именно из-за этого. По его словам, немецкий канцлер настаивает, что сначала должен состояться визит Штайнмайера.

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