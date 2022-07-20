«Горячие российские фантазии». Экс-посол Мельник резко отреагировал на заявления немецкого политика, предлагавшего «заморозить» войну

20 июля, 10:50
Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН/Facebook)

Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН/Facebook)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя высказывания премьера немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера, выступающего за «замораживание» войны России против Украины, предложил ему засунуть голову в морозильник.

«Простите, господин Кречмер, но украинцы выступают за то, чтобы засунуть вашу голову в морозильник, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии», — написал Мельник в Twitter.

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По словам дипломата, «постоянные заигрывания с военным преступником Путиным отвратительны».

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1549436675411132416

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве.

Собеседник Bild в украинском правительстве заявил, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года, при каденции пятого президента Петра Порошенко. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставкой вооружения в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Андрей Мельник Война России против Украины

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