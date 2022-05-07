«Огромный скандал». Запрет флагов и символики Украины на мероприятиях 8—9 мая в Берлине — это пощечина украинскому народу — посол 7 мая, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя решение властей Берлина запретить флаги и символику Украины на мероприятиях 8—9 мая, заявил, что это «пощечина украинскому народу».

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Об этом сообщает RND.

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов Украины. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу», — сказал посол.

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Дипломат добавил, что это решение является огромным скандалом.

«Решение о том, что публичное ношение украинского флага в федеральной столице запрещено, как и российского, под которым день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, — это огромный скандал», — сказал он.

По его словам, «это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением».

СМИ сообщили, что власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая.

Власти Берлина также запретили символику России и сепаратистских образований, поддерживаемых Москвой.



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