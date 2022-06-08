«Ни намека на самокритику». Посол Украины в Германии раскритиковал Меркель за ее позицию в отношении России 8 июня, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что высказывания экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что она не жалеет о попытках дипломатически договориться с Россией, «вызывают большое сожаление».

Об этом сообщает Spiegel Online.

По его словам, у Меркель нет «ни намека на самокритику».

«Вызывают недоумение заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в России и слишком мягком отношении к диктатору Путину», — сказал он.

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Мельник задал вопрос: как могло случиться, что страна-агрессор Россия смогла начать «самую кровавую войну в Европе с 1945 года», если политика Германии в отношении РФ «была такой великой» в последние несколько десятилетий.

«Без честного, всестороннего обзора политики Германии в отношении России совершенно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию», — сказал дипломат.

Ангела Меркель, которая ровно полгода назад уступила должность канцлера Германии Олафу Шольцу, впервые за все это время дала полноценное интервью.

В нем Меркель заявила, что не жалеет о попытках дипломатически договориться с Россией, и ответила на критику на фоне вторжения РФ в Украину.

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