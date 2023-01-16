«Творческое предложение». В МИД предложили Германии передать Украине истребители Tornado

16 января, 04:14
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Истребитель Tornado (Фото:twitter.com/MelnykAndrij)

Истребитель Tornado (Фото:twitter.com/MelnykAndrij)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложили Германии передать Украине 93 истребителя Tornado. Их планируют вывести из строя.

Он заявил, что у него есть «творческое предложение» по самолетам, которые планируют заменить истребителями F-35.

«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены на F-35. Хотя это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?» – написал дипломат.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Военная помощь Война в Украине Война России против Украины

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