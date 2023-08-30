«Украина победит». Посол Британии Мелинда Симмонс обнародовала прощальное обращение к украинцам на украинском языке — видео

30 августа, 12:44
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Мелинда Симмонс (Фото:twitter.com/MelSimmonsFCDO)

Мелинда Симмонс (Фото:twitter.com/MelSimmonsFCDO)

Посол Британии Мелинда Симмонс, которая завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине, обнародовала прощальное обращение к украинцам на украинском языке.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Я горжусь тем, что мы были вместе в эти непростые времена. Украина победит и мы обязательно встретимся снова. Великобритания — с вами до конца! До победы и после нее», — сказала она на видео, опубликованном на ее странице в Twitter.

Видео дня

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https://twitter.com/tweetsNV/status/1696823661573861775?s=20

Мелинда Симмонс прибыла в Украину как новая посол в сентябре 2019 года.

В 2011—2013 годах Симмонс была заместителем директора департамента Европы МИД Великобритании. В 2017—2018 годах — директор совместных фондов Национального секретариата по безопасности.

На посту посла в Украине Симмонс сменила Джудит Гоф, которая закончила свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в августе 2019 года.

Новым послом Великобритании в Украине будет Мартин Харрис — он заменит Мелинду Симмонс в сентябре 2023 года. Симмонс перейдет на другую дипломатическую должность.

Мартин Харрис в 2003—2008 годах был заместителем главы британской дипломатической миссии и генеральным консулом.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Мелинда Симмонс Война России против Украины

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