Мелания Трамп заявила, что получила ответ от Путина на свое письмо об украинских детях, несколько уже вернулись к родным

Первая леди США Мелания Трамп в пятницу, 10 октября, заявила, что российский диктатор Путин ответил на ее письмо о депортированных украинских детях, и с тех пор у них был «открытый канал коммуникации».

Первая леди выступила с обращением в Белом доме.

По ее словам, Путин письменно ответил на ее письмо и «сигнализировал о желании работать со мной напрямую», а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России. С тех пор, как заявила Мелания Трамп, у нее был открытый канал коммуникации с Путиным относительно благополучия этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны провели несколько встреч и переговоров.

«Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов… Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России», — объявила супруга президента США.

Мелания Трамп заверила, что страна-агрессор РФ «продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию относительно нынешней ситуации» с депортированными детьми. По ее словам, Россия передала биографии и фото каждого из этих восьми детей вместе со списком «социальных, медицинских и психологических услуг», которые получали дети, а правительство США подтвердило эту информацию.

Также, как заявила первая леди США, кремлевский режим согласился на воссоединение с семьями детей, которым недавно исполнилось 18 лет. По ее словам, уже готовится возвращение большего количества детей.

«Я надеюсь, мир настанет скоро, он может начаться с наших детей», — сказала Мелания Трамп в конце своей короткой речи и ушла, не ответив на вопросы журналистов.

Президент США Дональд Трамп передал письмо супруги российскому диктатору перед началом саммита на Аляске. Позже в СМИ был опубликован полный текст письма, в котором Мелания Трамп просит главу кремлевского режима защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.

Команда исследователей Йельского университета (США) в июне сообщала, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей.