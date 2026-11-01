«Хорошее начало на пути к долгому миру»: Мелания Трамп обнародовала новое заявление о перемирии в Олешках

31 октября жители оккупированных Олешек были уже в Украине (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Первая леди США Мелания Трамп написала новую публикацию, в которой прокомментировала гуманитарную операцию в оккупированных Олешках Херсонской области. Она назвала перемирие «возрождением духа».

Об этом говорится в заметке Мелании Трамп в X, датированной воскресеньем, 1 ноября.

«Прекращение огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области вернуло местным жителям свободу передвижения, доступ к еде, чистой воде, медикаментам и восстановило чувство собственного достоинства — без постоянной угрозы атак», — написала первая леди США.

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«Пусть Олешки станут хорошим началом на пути к долгому миру», — подытожила она.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в оккупированном городе Олешки в Херсонской области остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

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23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

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В ночь на 27 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

27 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что локальную зону прекращения огня расширили за пределы оккупированных Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки отправилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь.

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31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек. Украинские граждане к тому моменту уже пересекли государственную границу в Черниговской области.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.