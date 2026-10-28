Сначала команда первой леди обратилась к Украине, чтобы выяснить, согласится ли Киев уполномочить Меланию Трамп быть своей «единственной посредницей» в отношениях с Россией (Фото: REUTERS/Умит Бекташ)

Первая леди США Мелания Трамп может продолжить посредничество между Украиной и Россией после достижения договоренности о прекращении огня для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области. В настоящее время, согласно соглашению о прекращении огня, Россия и Украина должны не реже одного раза в месяц организовывать гуманитарные миссии в населенных пунктах региона.

Об этом в среду, 28 октября, сообщает Fox News со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана.

По данным издания, Мелания Трамп в течение нескольких недель вела переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы доставить помощь 2000 мирным жителям, оказавшимся в ловушке в Олешках. В итоге ей удалось завоевать доверие обоих правительств и стать их «единственной посредницей».

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Fox News подчеркивает, что её дипломатические усилия в этом направлении ещё не завершены.

Нынешнее соглашение предусматривало встречу представителей обеих стран в Беларуси на прошлой неделе для согласования детального плана гуманитарной операции. Оно должно обеспечить доставку в украинские Олешки продуктов питания, чистой воды, медикаментов и врачей, а также безопасный выезд для жителей, желающих покинуть город.

Издание Fox News получило страницы соглашения с подписями, поставленными 23 октября уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой и её украинским коллегой Дмитрием Лубинцем. Эти документы также предусматривают дальнейшие гуманитарные операции в регионе под координацией первой леди: регулярную доставку гуманитарной помощи и меры по репатриации в населённых пунктах Херсонской области.

Фото: Fox News

Фото: Fox News

Фото: Fox News

Fox News отмечает, что для первой леди США, родившейся в Словении, война в её родной Европе не была совсем незнакомой темой: ранее она уже выступала посредницей в возвращении украинских детей в семьи. Однако переговоры о прекращении боевых действий стали существенным расширением её роли.

Впервые Трамп обратила внимание на ситуацию в Олешках во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Тогда гуманитарный кризис в городе был затронут на мероприятии «Fostering the Future Together», организованном первой леди.

По словам Бекмана, к тому моменту Трамп уже помогла воссоединить 34 украинских и российских ребенка с семьями в рамках шести отдельных инициатив. Эта работа позволила ей наладить контакты, которые впоследствии помогли перейти к переговорам по делу Олешко.

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«Со временем отношения первой леди как с Россией, так и с Украиной стали достаточно весомыми. Существует значительный уровень доверия, и мы уже добились немалых успехов», — сказал он.

Сначала команда первой леди обратилась к Украине, чтобы выяснить, согласится ли Киев уполномочить Трамп быть своим «единственным посредником» в отношениях с Россией. По словам Бекмана, Украина согласилась и направила официальное письмо. После этого команда Трампа обратилась к Москве, а Путин ответил письмом, в котором предоставил ей аналогичный статус от имени России.

После этого Трамп начала переговоры на высшем государственном уровне. К ним присоединились как Путин, так и президент Зеленский, сообщил Бекман.

Американская переговорная команда была необычно малочисленной. На вопрос об участии традиционных структур Белого дома по вопросам национальной безопасности Бекман ответил, что Трамп вела эту работу самостоятельно: «Это лишь первая леди».

«Дьявол кроется в деталях», — отметил Бекман, описывая переговоры. По его словам, были моменты, когда ситуация осложнялась.

То, что начиналось как попытка доставить еду, воду и медикаменты в город, находящийся на грани гуманитарного коллапса, быстро превратилось в чрезвычайно подробные переговоры о временном прекращении боевых действий между двумя армиями.

По словам Бекмана, Трамп вместе с ним изучал карты, дорожную инфраструктуру и аэрофотоснимки совместно с представителями обеих сторон. Они согласовывали, какое военное оборудование можно будет доставить в район, как будут эвакуировать гражданских, и даже организовали рефрижераторы для перевозки тел погибших, которые могут обнаружить в ходе операции.

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«Мы знаем обо всем военном оборудовании, которое туда будут доставлять. Мы даже дошли до организации рефрижераторов для тел, которые там будут. Это будет очень неприятная ситуация», — рассказал Бекман, объяснив, насколько подробно первая леди была вовлечена в этот процесс.

В итоге переговоры завершились разработкой плана, в котором, по словам Бекмана, были расписаны не только недели и дни, но и каждый час.

По данным издания, российские и украинские представители встретились в Беларуси в 4:00 утра по нью-йоркскому времени в пятницу. Подписание соглашения планировалось на 5:00, однако переговоры продолжались ещё почти три часа. Трамп присоединилась к ним по видеосвязи. В итоге стороны согласовали условия и подписали документ в 7:40.

Изначально перемирие должно было начаться 29 октября, однако стороны перенесли его начало на два дня раньше. Географию соглашения также расширили за пределы Олешек, предусмотрев безопасный проезд гуманитарных колонн через прилегающие районы Херсонской области.

Сама гуманитарная операция будет проводиться гражданскими представителями обеих стран. Это должно позволить избежать непосредственного контакта российских и украинских военных во время доставки помощи в город и эвакуации его жителей.

«Если бы украинские и российские военные передвигались по Олешкам, они просто убивали бы друг друга», — пояснил Бекман.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

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23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, высказал предположение, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) таким образом, чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и остались там». Он высказал мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время президент Украины отметил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введён режим прекращения огня.

Утром 27 октября глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась.