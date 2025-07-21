В Конгрессе заявили, что первая леди США «заслуживает благодарности» за ужесточение риторики Трампа в сторону РФ

Конгрессмен Дон Бейкон заявил — за то, что президент Трамп изменил свою позицию по отношению к РФ, надо поблагодарить первую леди Меланию (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Об этом 20 июля сообщает издание The Hill.

«Я рад, что президент изменил свою позицию по Украине. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему о том, что Россия каждую ночь бомбит украинские города», — сказал Бейкон.

Реклама

Бейкон, который был одним из трех республиканцев-конгрессменов, которые в 2024 году голосовали за Камалу Харрис, высоко оценивает новые заявления в сторону РФ от президента Трампа, но отметил при этом, что «хочет увидеть от него больше».

«Я думаю, что мы должны иметь полную моральную ясность в этом вопросе. Россия — это агрессор. Они бомбят города. (…) Если мы потерпим неудачу в Украине, это будет стоить нам гораздо дороже в будущем. А Украина, как мы сюда попали? Они хотели быть на стороне Запада. Они хотят демократии. Они хотят свободного рынка. Они хотели бы вступить в Евросоюз. А Россия не могла этого терпеть», — подытожил конгрессмен.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что однажды узнал об обстреле Украины российскими оккупантами от своей супруги Мелании — причем прямо после телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным.

«Разговоры [с Путиным — ред.] ничего не значат. Мои переговоры с ним [Путиным— ред.] всегда очень приятные. Я говорю — какой замечательный разговор, а потом этой ночью летят ракеты. Я прихожу домой, говорю первой леди — знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был прекрасный разговор. А она говорит: „Правда? Они только что атаковали еще один город“», — сказал глава Белого дома во время встречи с генсеком НАТО Марка Рютте.

15 июля президент Трамп еще прокомментировал данную тему во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс — когда его спросили, повлияла ли первая леди на его мысли относительно РФ и Украины.

«Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня — она хотела бы, чтобы люди перестали умирать», — подчеркнул глава Белого дома.

В тот же день британское издание The Times написало, что для Дональда Трампа слова его супруги Мелании могут быть важнее мнения советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики.