Первая леди США Мелания Трамп заявила, что четверо американских журналистов телеканала Newsmax отправятся в оккупированные Олешки в Херсонской области , где будут освещать гуманитарную миссию совместно с российскими и украинскими представителями гуманитарных организаций.

Об этом она сообщила в публикации от 28 октября, обнародовав заявление о том, что журналисты будут работать на месте в качестве «нейтральных наблюдателей» и независимо фиксировать ход миссии.

Реклама

«Четверо американских журналистов из Newsmax будут находиться непосредственно в Олешках, сопровождая группы российских и украинских представителей, занимающихся гуманитарными вопросами. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и навсегда документировать эту историческую гуманитарную миссию», — написала Трамп.

В то же время эта поездка может стать инструментом российской пропаганды. Как пишет The Atlantic в статье журналистки Зарины Забриски, Россия разрешит избранным представителям американских СМИ, в частности Newsmax и Fox News, посетить оккупированный город в сопровождении российских военных.

На фоне гуманитарного перемирия, заключенного при посредничестве Мелании Трамп, независимых журналистов в Олешки не допускают. Вместо этого избранным СМИ могут показать лишь контролируемую российской стороной картину событий.

Забриски, которая работает в Херсоне с 2023 года и расследует гуманитарную катастрофу в Олешках, подчеркивает, что российские военные терроризируют местных жителей, охотятся на них с помощью дронов и лишают возможности безопасно получать помощь.

В таких условиях контролируемый доступ иностранных журналистов может позволить России сформировать выгодную для себя версию событий, ограничив возможность независимой проверки увиденного.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть дикорастущие травы, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

Реклама:

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Утром того же дня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября Лубинец заявил, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.