Церемония в Белом доме 5 ноября, в ходе которой Мелания Трамп приняла представителей Украины и России после эвакуации людей из оккупированных Олешек, продемонстрировала, что Кремль использует гуманитарные кризисы — созданные самой же РФ в результате войны против Украины — в качестве оружия для завоевания расположения администрации Дональда Трампа. Такой вывод озвучил Институт изучения войны.

Эксперты ISW обратили внимание на то, что во время встречи с Меланией Трамп в Белом доме спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев подчеркнул гуманитарный успех прекращения огня, не признавая, что именно вторжение и оккупация России «исключительно и полностью» привели к гуманитарному кризису в Олешках. Он также сравнил прекращение огня в Олешках с предыдущими усилиями первой леди США относительно репатриации депортированных украинских детей из России.

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Комментарии Дмитриева согласуются с предыдущими попытками России использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество — в отношении таких кризисов, как ситуация в Олешках или возвращение насильственно депортированных украинских детей, исключительную ответственность за которые несет Россия, — чтобы «заигрывать» перед администрацией Трампа, подтолкнуть Белый дом к более благоприятной позиции в отношении России и добиться уступок от США в будущих переговорах, подчеркивают аналитики ISW.

На самом же деле попытки российских чиновников изобразить российского диктатора Владимира Путина как активного переговорщика «с гуманитарными наклонностями» произошли после ряда разрушительных российских ударов по гражданскому населению Украины за последние месяцы, напоминает Институт изучения войны. Среди них — недавний удар по вокзалу в Днепре, в результате которого погибло 14 человек как раз в дни прекращения огня в Олешках.

5 ноября ноября Белый дом сообщил, что первая леди Мелания Трамп приняла украинских и российских чиновников. Администрация Трампа подала эту встречу как признание успеха недавнего ограниченного прекращения огня в оккупированных Олешках Херсонской области. От Украины присутствовали уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец и лидер фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. От России — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченная РФ по правам человека Яна Лантратова. При этом Лантратова находится под санкциями США и напрямую причастна к похищению украинских детей.

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Во время этой встречи Мелания Трамп передала личные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину. Она также заявила, что прекращение огня не произошло бы без участия обоих, а потому, мол, «их сотрудничество создает весомый прецедент для продвижения мира во всем регионе».

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела, оно длилось до вечера 1 ноября.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц писало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября Мелания Трамп написала в соцсети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно. «В регион была доставлена жизненно важная помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.

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Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.