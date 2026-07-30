В Белом доме заявили, что Мелания Трамп «помогла воссоединить» пятерых детей из Украины и России с семьями

Первая леди США Мелания Трамп "помогла воссоединиться с семьями" пятерым украинским и российским детям, которых, по словам Белого дома, «разлучила война».

Об этом в четверг, 30 июля, сообщается на сайте Белого дома.

В сообщении подчеркивается, что Мелания Трамп продолжает свою гуманитарную деятельность по поддержке пострадавших от войны. Этот шаг стал очередным этапом на пути к тому, «чтобы невинные дети могли безопасно вернуться в свои дома, к своим общинам и людям, которые о них заботятся».

Реклама

Читайте также: Пенни Нэнс Как Мелания Трамп вырывает украинских детей из рук Путина

«Хотя дипломатия и миротворческие усилия важны для этого дела, еще важнее наша общая способность ставить детей выше международных споров. Каждое воссоединение напоминает о том, что сострадание, человеческое достоинство и семья способны преодолеть даже самые мрачные времена — войну», — заявила первая леди США.

Она также подчеркнула, что вместе со своим представителем продолжает работать с правительствами России и Украины, «чтобы безопасно вернуть детей в их семьи и общины».

В Белом доме отметили, что лидерство первой леди помогло преодолеть политические разногласия ради единой гуманитарной миссии: «поставить благополучие детей выше конфликта и помочь воссоединить семьи, разлученные войной».

В Белом доме не сообщили, о каких именно детях идет речь и из каких они регионов.

В июне 2025 года группа исследователей из Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, считающихся пропавшими без вести. Часть из них была усыновлена российскими семьями, других перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

В декабре 2025 года Белый дом сообщил, что с временно оккупированных территорий Украины и из РФ в Украину при содействии первой леди США вернули семерых детей — шестерых мальчиков и одну девочку.

4 февраля 2026 года Мелания Трамп сообщила журналистам в Белом доме, что продолжает поддерживать контакты с командой российского диктатора Владимира Путина по вопросу возвращения украинских детей, похищенных оккупантами.

12 февраля в Белом доме заявили, что первая леди США снова помогла вернуть домой украинских детей, похищенных Россией.

Реклама:

В апреле Мелания Трамп в четвертый раз содействовала возвращению украинских детей, похищенных российскими оккупантами из Украины — в частности, к своим семьям вернулись еще шестеро несовершеннолетних.