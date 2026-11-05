Лубинец вручил Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени

Церемония состоялась во время встречи Мелании Трамп с украинской и российской делегациями в Белом доме. Её транслировали на странице Мелании Трамп в Facebook.

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«От имени Президента Украины и украинского народа я хочу вручить вам эти государственные награды — за ваше лидерство, за вашу отвагу, за спасение наших людей и за возвращение украинских детей», — сказал Лубинец.

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Он подчеркнул, что Мелания Трамп сделала для украинцев очень многое, и у него есть только одна просьба от всего украинского народа: «Пожалуйста, продолжайте своё замечательное дело и поддерживайте людей. Спасибо!».

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за её содействие в эвакуации людей из оккупированных Олешек Херсонской области.

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Зеленский наградил Меланию Трамп за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с оккупированных Россией территорий Украины.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Прекращение огня в оккупированных Олешках и других населённых пунктах Херсонской области началось в 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

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30 октября стартовал основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешков, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь на четырёх самолётах, а затем — на автобусах в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел уехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщило, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября Мелания Трамп написала в социальной сети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно. «В регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.

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Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не объявляют количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.

Первая леди США соберёт в Белом доме представителей Украины и страны-агрессора РФ для обсуждения режима прекращения огня в Олешках. Киев там будут представлять председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец.