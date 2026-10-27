По словам Мелании Трамп, географическая зона прекращения огня была расширена за пределы Олешек в Херсонской области (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Первая леди США Мелания Трамп во вторник, 27 октября, заявила, что локальная зона прекращения огня между Украиной и Россией была расширена за пределы оккупированных Олешек для обеспечения безопасного проезда гуманитарных грузов.

Об этом Мелания Трамп написала в посте в социальной сети X.

«Сроки перенесли на два дня раньше запланированного графика, чтобы защитить гражданское население и способствовать доставке крайне важной гуманитарной помощи», — написала Трамп в посте в социальной сети X.

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По её словам, географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.

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17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть сорняки, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

План эвакуации был согласован по инициативе первой леди США Мелании Трамп. Как рассказал в эфире Radio NV военный аналитик Денис Попович, вывоз людей запланирован на 29 октября, а перемирие на время гуманитарной операции начнётся 27 октября.

Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия не захочет просто отпустить людей и разместит мины на дорогах так, чтобы жители шли в сторону России и оставались там. В то же время президент считает, что часть людей так или иначе удастся вывезти на подконтрольную Украине территорию.