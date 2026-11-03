«Беспрецедентный момент в истории США». Офис Мелании Трамп заявил, что 5 ноября соберёт представителей Украины и РФ в Белом доме

Мелания Трамп самостоятельно инициировала налаживание диалога о прекращении огня в Олешках (Фото: REUTERS/Эрик Ли)

Первая леди США Мелания Трамп заявила о намерении лично собрать представителей Украины и России в Белом доме. В четверг, 5 ноября, она выступит с заявлением о прекращении огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил Офис первой леди США.

«Мелания Трамп лично соберет вместе представителей России и Украины — двух стран, находящихся в состоянии активной войны, — в Белом доме. Это событие станет беспрецедентным моментом в истории США», — говорится в сообщении.

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Встреча запланирована на 5 ноября в 11:00 по восточному времени (18:00 по киевскому времени). Мелания Трамп выступит в Белом доме с заявлением о прекращении огня в Олешках.

В аппарате первой леди утверждают, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала налаживание диалога между двумя воюющими странами и добилась прекращения огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области.

Это достижение там назвали «беспрецедентной дипломатической инициативой со стороны первой леди США».

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в оккупированном городе Олешки в Херсонской области оставались около 1700 человек, которые страдали от нехватки еды и медикаментов и не имели безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривало временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введён режим прекращения огня.

27 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что локальную зону прекращения огня расширили за пределы оккупированных Олешков, чтобы гуманитарные грузы могли безопасно проехать.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки отправилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек. Украинские граждане к тому моменту уже пересекли государственную границу в Черниговской области.