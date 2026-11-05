Мелания Трамп передала через Арахамию и Дмитриева личные письма Зеленскому и Путину

Она передала их высокопоставленным лицам обеих стран во время встречи в Белом доме в четверг, 5 ноября. Об этом стало известно из трансляции события.

Реклама

Содержания писем она не раскрыла.

Читайте также: Владимир Фесенко Интрига встречи в Вашингтоне при посредничестве Мелании Трамп

Первая леди также заявила, что перемирие в оккупированных Россией Олешках не состоялось бы без участия обоих президентов.

«Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мира во всем регионе», — сказала она.

На встречу в Белый дом прибыли украинские и российские представители. Украину, как сообщали украинские СМИ, представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и народный депутат Давид Арахамия. Со стороны России присутствовали уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, находящаяся под санкциями США, и спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Судя по фотографиям агентства Reuters, во время мероприятия Лантратову посадили рядом с Лубинцом, а Дмитриева — рядом с Арахамией.

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

1 ноября Мелания Трамп написала в X, что гуманитарная миссия в Олешках завершилась успешно. «В регион была доставлена жизненно важная помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец пояснил, что согласно договоренностям с Россией обе стороны не разглашают, сколько людей выехало в РФ, а сколько — на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также: Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за содействие гуманитарной операции в Олешках и допустил возможность новых локальных перемирий

4 ноября Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за содействие эвакуации людей из оккупированного города. Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.