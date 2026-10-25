Мелания Трамп не исключила, что может посетить Украину

Первая леди США Мелания Трамп намекнула, что может лично посетить Украину, после участия в переговорах о прекращении огня в оккупированных Россией Олешках Херсонской области.

«Посмотрим», — ответила Трамп газете The New York Post на вопрос о том, посетит ли она Украину. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «это может произойти».

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Дональд и Мелания Трамп пообщались с журналистами в Палм-Бич после того, как проголосовали в рамках досрочного голосования на промежуточных выборах.

Первая леди впервые высказалась по поводу перемирия между Россией и Украиной в районе Олешек. По словам Трамп, в рамках своей деятельности она поддерживала контакты как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы поговорили. Мы подписали соглашение», — сообщила Мелания Трамп.

Президент заявил, что его жена «справляется лучше», чем его профессиональные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Трамп также не исключил возможности отправить ее для участия в переговорах.

«Думаю, сейчас она справляется лучше профессионалов. Она добилась перемирия. Это касается детей, людей и пожилых людей», — сказал глава Белого дома.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданского населения, заявили американские официальные лица.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Лубинец рассказал, что гуманитарная операция будет сложной и будет проходить поэтапно. Она предусматривает прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выезда гражданских лиц из города.

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В Кремле заявили, что согласование прекращения огня и эвакуация могут занять несколько дней.

24 октября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой, чтобы согласовать эвакуацию из Олешек.

«Я проинформировал российскую сторону о том, что прекращение огня наступит 27 октября в 3:00 по киевскому времени. Российский уполномоченный, со своей стороны, сообщил мне о том же: что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября, с 4:00 по московскому времени. То есть время совпадает», — отметил украинский омбудсмен.