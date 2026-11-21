Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News в пятницу, 20 ноября.

Отвечая на вопрос о рождественском желании, первая леди США сказала, что хотела бы мира во всем мире. Она также упомянула войну России против Украины и выразила надежду на новое прекращение боевых действий.

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«Конечно, это мир во всем мире. Но прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если бы Украина и Россия были к этому готовы. Переговоры уже идут, так что, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня», — заявила Мелания Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в течение года Россия отвергала все предложения по деэскалации и прекращению огня — в сфере энергетики, на Черном море и в других форматах.

Эвакуация из оккупированных Олешек — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области вступил в силу в 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств. Операция была проведена при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, изъявившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем на автобусах направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

31 октября Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

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1 ноября Мелания Трамп заявила, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.