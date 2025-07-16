«Она очень умная». Трамп ответил, какова позиция первой леди Мелании относительно войны России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания хочет, чтобы люди перестали умирать в результате войны России против Украины (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Это произошло во время общения Трампа с журналистам на авиабазе Эндрюс 15 июля.

У президента США спросили, повлияла ли первая леди на его мысли относительно РФ и Украины.

«Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня — она хотела бы, чтобы люди перестали умирать», — подчеркнул Трамп.

15 июля издание The Times написало, что для Дональда Трампа слова его жены Мелании могут быть важнее мнения советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики.

В феврале 2022 года Трамп назвал российского президента «сообразительным» и «гением». Но Мелания тогда заявила, что убийство невинных мирных жителей «раздирало сердце» и «было ужасным». В обращении, опубликованном для своих двух миллионов подписчиков, она сказала, что ее «мысли и молитвы с украинским народом».

14 июля президент США заявил, что однажды узнал об обстреле Украины российскими оккупантами от своей жены — причем прямо после телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным.

«Разговоры [с Путиным — ред.] ничего не значат. Мои переговоры с ним [Путиным — ред.] всегда очень приятные. Я говорю — какой замечательный разговор, а потом этой ночью летят ракеты. Я прихожу домой, говорю первой леди — знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был замечательный разговор. А она говорит: „Правда? Они только что атаковали еще один город“», — рассказал лидер Белого дома.