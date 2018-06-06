Мексика вводит пошлины на сталь и сельхозпродукцию из США - СМИ

В ответ на торговую политику Вашингтона в Мехико вводят пошлины на импорт стали из США

Мексика вводит импортные пошлины в размере 25 процентов на стальные изделия, импортированные из США, а также пошлины на сельскохозяйственные товары, передает DW.

Как сообщается, во вторник, 5 июня, министерство экономики Мексики обнародовало список товаров, которые импортируются из соседней страны и будут подпадать под действие новых ввозных пошлин.

Согласно намерениям ведомства, планируется введение ввозной пошлины в размере 20 процентов на импорт американской свинины, яблок и картофеля. Ставки импортной пошлины для определенных видов сыра и американского виски будут колебаться от 20 до 25 процентов. По предварительным данным, новые ставки ввозной пошлины на американскую свинину вступят в силу уже с 6 июня.

Отмечается, что согласно правительственной статистике, в прошлом году Мексика импортировала 650 тысяч тонн свинины из США на сумму 1,07 миллиарда долларов США. Чтобы не допустить подорожания цен на свинину на внутреннем рынке, власти Мексики планируют расширить импорт свинины из других стран. Для этого должны ввести беспошлинные квоты объемом до 350 тысяч тонн для каждой страны-поставщика.

Издание напоминает, что США, Мексика и Канада являются членами Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которую президент Дональд Трамп неоднократно критиковал. Несмотря на членство в соглашении США ввели 25-процентную пошлину на сталь из Канады и Мексики, а также 10-процентную ввозную пошлину на алюминий из двух соседних стран. Трамп также предлагал заменить 24-летний договор по NAFTA двумя отдельными соглашениями.

Напомним, с 23 марта 2018 года США ввели дополнительную пошлину в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции с целью защиты внутреннего рынка США. Решение было принято по результатам проведения Министерством торговли США расследования о влиянии импорта стали на национальную безопасность США, которое было инициировано в апреле прошлого года.

Документом также предусмотрена возможность исключения или пересмотра условий/ставок защитной пошлины для отдельных стран при условии, если эти страны имеют весомые связи с США в сфере безопасности.