Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой Сегодня, 04:19 Цей матеріал також доступний українською Gilbert Mercier / Flickr USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора Gilbert Mercier / Flickr

Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой.

Как сообщает DW, в ходе голосования в Палате сенаторов в среду, 19 июня, 114 человек одобрили договор, получивший название USMCA. Четыре сенатора проголосовали против.

Новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он призван заменить. Однако USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора. Эта мера нацелена на увеличение зарплат мексиканских рабочих.

Как написала министр экономики Мексики Грасьела Маркес Колин в своем микроблоге Twitter, договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране.

Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года. Президент США Дональд Трамп считал NAFTA, действующее с 1994 года, невыгодным для Штатов.

