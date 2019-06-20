Фредерик Кемп
Путин наращивает мышцы в Африке
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Борис Херсонский
Путинский русский. О языковой проблеме в Украине
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой

Сегодня, 04:19
Цей матеріал також доступний українською
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой - фото

Gilbert Mercier / Flickr

USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора

Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой.

Как сообщает DW, в ходе голосования в Палате сенаторов в среду, 19 июня, 114 человек одобрили договор, получивший название USMCA. Четыре сенатора проголосовали против.

Новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он призван заменить. Однако USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора. Эта мера нацелена на увеличение зарплат мексиканских рабочих.

Как написала министр экономики Мексики Грасьела Маркес Колин в своем микроблоге Twitter, договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране.

Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года. Президент США Дональд Трамп считал NAFTA, действующее с 1994 года, невыгодным для Штатов.

Теги:   Соглашение Торговля Соглашение Торговля Канада США Мексика

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 14:02

img
Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке
Экономика

Вчера, 09:00

img
Укргаздобыча выиграла все семь лотов третьего аукциона по продаже нефтегазовых спецразрешений
События

Вчера, 20:01

img
На Донбассе погиб боец морской пехоты

ТОП 3

Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
15029
Геополитика

18 июня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
6743
Геополитика

Вчера, 12:32

img
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17
5464