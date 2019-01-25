Мексика предложила организовать переговоры между Мадуро и лидером оппозиции Венесуэлы Вчера, 19:36 743 Цей матеріал також доступний українською EPA Андрес Мануэль Лопес Обрадор EPA

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности выступить посредником между конфликтующими сторонами Венесуэлы.

Об этом сообщает AFP.

По словам Обрадора, он готов организовать на территории Мексики площадку для мирных переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, чтобы разрешить кризисную ситуацию "без применения силы и насилия".

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.