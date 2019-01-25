Мексика предложила организовать переговоры между Мадуро и лидером оппозиции Венесуэлы
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
заявил о готовности выступить посредником между конфликтующими сторонами
Венесуэлы.
Об этом сообщает AFP.
По словам Обрадора, он готов организовать на
территории Мексики площадку для мирных переговоров между президентом Венесуэлы
Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, чтобы разрешить кризисную
ситуацию "без применения силы и насилия".
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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной
Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего
обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил,
что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".
Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную
помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил
президенту Николасу Мадуро свою поддержку.
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским
дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и
военные поддержали
Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.