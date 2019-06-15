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Мексика обнародовала миграционный договор с США

15 июня, 10:13
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Мексика обнародовала миграционный договор с США - фото

REUTERS/Loren Elliott

Граница Мексики и США

Власти Мексики опубликовали полный текст договора регламентирующего вопросы миграции между Мексикой и США.

Новый договор — дополнение к соглашению, подписанному 7 июня, передает DW.

Договор содержит перечень мер, с которыми согласились обе стороны. Там также указано, что США и Мексика проведут консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения.

США и Мексика будут обрабатывать запросы об убежище граждан третьих стран, которые пересекли территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю. Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут высылаться обратно.

Также в соглашении идет речь, что Мексика разрешит разместить шесть тысяч солдат Национальной гвардии США для укрепления южной границы.

Теги:   Мигранты США Мексика

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