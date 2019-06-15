Мексика обнародовала миграционный договор с США
Власти Мексики опубликовали полный текст договора регламентирующего вопросы миграции между Мексикой и США.
Новый договор — дополнение к соглашению, подписанному 7 июня, передает DW.
Договор содержит перечень мер, с которыми согласились обе стороны. Там также указано, что США и Мексика проведут консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения.
США и Мексика будут обрабатывать запросы об убежище граждан третьих стран, которые пересекли территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю. Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут высылаться обратно.
Также в соглашении идет речь, что Мексика разрешит разместить шесть тысяч солдат Национальной гвардии США для укрепления южной границы.