Мэй прокомментировала возможность бойкота ЧМ-2018 в России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала возможность частичного бойкота ЧМ-2018, который пройдет в РФ.

По словам Мэй, министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018, но не футбольная сборная Англии.

"В зависимости от того, как пойдет расследование отравления, имевшее место в Солсбери, правительству целесообразно рассмотреть вопрос о том, должны ли министры и другие чиновники присутствовать на чемпионате мира в России", - цитирует Мэй Mirror.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в случае причастности России к покушению на экс-разведчика Сергея Скрипаля.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

По предварительным данным, они подверглись воздействию неизвестного вещества. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в реанимации в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

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В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.