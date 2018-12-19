Мэй пообещала после Нового года рассказать, чего удалось достичь в переговорах с ЕС Сегодня, 19:40 10 Цей матеріал також доступний українською Тереза Мэй озвучит все подробности соглашения уже в 2019 году

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после Нового года сообщит о том, какие гарантии она получила от ЕС по соглашению о Brexit.

Об том премьер заявила в парламенте, во время ответа на вопрос лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Reuters.

"Мы расскажем о том, чего достигли на переговорах с ЕС, когда вернемся к работе в новом году", - заявила Мэй.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год.

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.